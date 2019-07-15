«Локомотив» — «Рубин»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с уроженцем Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым.



Матч столичной и казанской команд станет заключительным в 1-м туре чемпионата России. В остальных встречах, которые состоялись в минувшие выходные, победу одержали «Крылья Советов», «Урал», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и «Ахмат».

«Локомотив» — «Рубин». Прогноз: Гилерме не пропустит от казанцев «Рубин» в пяти предыдущих играх с «железнодорожниками» не забил ни разу.