«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 июля в 20:00

Сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с уроженцем Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым.



Матч столичной и казанской команд станет заключительным в 1-м туре чемпионата России. В остальных встречах, которые состоялись в минувшие выходные, победу одержали «Крылья Советов», «Урал», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и «Ахмат». «Уфа», «Оренбург», «Тамбов», «Краснодар», «Сочи» и ЦСКА потерпели поражение. «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью. С турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Локомотив» — «Рубин»: видеотрансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00