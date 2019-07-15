Новичок ЦСКА Шарлия оценил уровень Российской Премьер-Лиги

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия высоко оценил уровень Российской Премьер-лиги (РПЛ). По его словам, уровень чемпионата Хорватии, в котором он выступал ранее, уступает уровню РПЛ.



«Уровень Российской Премьер-лиги? Конечно, он высок. Выше, чем в моей бывшей лиге. Мне нужно много работать, чтобы улучшать свою игру и соответствовать ему», — цитирует Шарлию официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Шарлия дебютировал в составе ЦСКА уже в первом круге РПЛ. На матч против «Крыльев Советов» он вышел в основном составе и был заменён на 78-й минуте встречи.

В начале лета 22-летний Шарлия был арендован ЦСКА у хорватского «Славен Белупо». Арендное соглашение предусматривает обязательный выкуп футболиста по завершении сезона-2019/20.

