На матче «Локомотив» — «Рубин» впервые в РПЛ будет работать VAR

В Российской Премьер-Лиге впервые в истории будет задействована система видеоповторов (VAR).



Как сообщает ТАСС, дебют системы состоится в матче 1-го тура первенства между «Локомотивом» и «Рубином», который состоится сегодня, 15 июля. За предоставление и обслуживание VAR будет отвечать компания «Ростелеком».



Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с уроженцем Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию игры.



Матч столичной и казанской команд станет заключительным в 1-м туре чемпионата России. С турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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