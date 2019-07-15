Главные открытия АПЛ сезона-2018/19 — в новом выпуске «Футбольного Альбиона»
В новом выпуске программы «Футбольный Альбион» ведущий Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Гриша Телингатер разобрали главные открытия в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги. Взлёт «Вулверхэмптона» под руководством Нуну Эшпириту Санту, «Лестер» при Роджерсе, новые звёзды «Сити», «Тоттенхэма» и лучшая оборона лиги у «Ливерпуля». Собрали сборную главных открытий сезона, где есть и хорошо знакомые фамилии.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «PRO Английский футбол».
«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ. Производством и продюсированием контента занимаются авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».
- 15 июля 2019
-
19:18
-
19:10
-
18:58
-
18:54
-
18:33
-
18:27
-
18:15
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:16
-
16:57
-
16:42
-
16:37
-
16:21
-
16:14
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:40
-
15:26
-
15:26
-
15:01
-
14:53
-
14:39
-
14:36
-
14:31
-
14:20
-
14:16
-
13:56
-
13:38
Партнерский контент