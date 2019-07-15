Главные открытия АПЛ сезона-2018/19 — в новом выпуске «Футбольного Альбиона»

В новом выпуске программы «Футбольный Альбион» ведущий Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Гриша Телингатер разобрали главные открытия в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги. Взлёт «Вулверхэмптона» под руководством Нуну Эшпириту Санту, «Лестер» при Роджерсе, новые звёзды «Сити», «Тоттенхэма» и лучшая оборона лиги у «Ливерпуля». Собрали сборную главных открытий сезона, где есть и хорошо знакомые фамилии.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «PRO Английский футбол».

«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ. Производством и продюсированием контента занимаются авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».