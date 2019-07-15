«Рубин» назвал имя нового капитана команды

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин был выбран новым капитаном команды. Об этом сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба. Вице-капитанами игроки «Рубина» выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова.



27-летний Подберёзкин выступает за «Рубин» с 2018 года. Ранее он защищал цвета «Локомотива», «Урала», «Химок» и «Краснодара».



Сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч столичной и казанской команд станет заключительным в 1-м туре чемпионата России. С турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».