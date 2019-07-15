«Локомотив» — «Рубин»: Смолов не попал в заявку на матч, Кварацхелия — в запасе

Стали известны составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнётся в 20:00 мск.



Состав «Локомотива»: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк, Антонио Эдер.



Состав «Рубина»: Юрий Дюпин, Виталий Денисов, Егор Сорокин, Олег Данченко, Филип Уремович, Евгений Башкиров, Павел Могилевец, Вячеслав Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зурико Давиташвили, Евгений Марков.



Матч «Локомотив» — «Рубин» обслужит бригада арбитров во главе с уроженцем Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию игры.

