Предложение «Спартака» по Дурадо отклонено, ЦСКА не делал запросов
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» сделал предложение бразильскому «Интернасьоналю» по полузащитнику Родриго Дурадо, но получил отказ. В то же время ЦСКА, о предложении которого ранее сообщал Globo Esporte, предложений по трансферу 25-летнего футболиста не делал.
В текущем сезоне Дурадо принял участие в 7 играх за «Интернасьональ». На его счету одна результативная передача. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2020 года. Интерес к футболисту также проявляет «Галатасарай».
Родриго Дурадо является олимпийским чемпионом 2016 года. Всего за олимпийскую сборную Бразилии он провёл один матч. Помимо этого, на его счету 4 матча в составе сборной Бразилии в возрастной категории до 17 лет.
- 15 июля 2019
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