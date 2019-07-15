Предложение «Спартака» по Дурадо отклонено, ЦСКА не делал запросов

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» сделал предложение бразильскому «Интернасьоналю» по полузащитнику Родриго Дурадо, но получил отказ. В то же время ЦСКА, о предложении которого ранее сообщал Globo Esporte, предложений по трансферу 25-летнего футболиста не делал.

В текущем сезоне Дурадо принял участие в 7 играх за «Интернасьональ». На его счету одна результативная передача. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2020 года. Интерес к футболисту также проявляет «Галатасарай».

Родриго Дурадо является олимпийским чемпионом 2016 года. Всего за олимпийскую сборную Бразилии он провёл один матч. Помимо этого, на его счету 4 матча в составе сборной Бразилии в возрастной категории до 17 лет.