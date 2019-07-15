Аршавин: если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за Бразилию

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вновь выступил против натурализации игроков в отечественном футболе и их дальнейшего приглашения в национальную команду.



«Я против натурализации в любом её виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии. То же касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», — приводятся слова Аршавина на сайте канала «Матч».



Напомним, помимо Гилерме и Фернандеса, на клубном уровне защищающих цвета «Локомотива» и ЦСКА соответственно, в сборную России также вызывается нападающий «Краснодара» Ари – тоже уроженец Бразилии.

Аршавин: не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы