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«Челси» продлил контракт с Маунтом, игравшим у Лэмпарда в «Дерби»

«Челси» продлил контракт с Маунтом, игравшим у Лэмпарда в «Дерби»
Футбол / Англия 0

«Челси» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

Новый контракт лондонского клуба с 20-летним футболистом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время хавбек отправится с командой в предсезонное турне по Японии.

Маунт является воспитанником «Челси», в системе которого находится с 2005 года. В сезоне-2017/18 полузащитник выступал на правах аренды за «Витесс», а в минувшей кампании играл в «Дерби Каунти», где на тот момент главным тренером был Фрэнк Лэмпард, который этим летом возглавил синих.

В минувшем сезоне английского Чемпионшипа Маунт принял участие в 38 матчах, в которых записал на свой счёт 9 голов и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

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