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РПЛ объяснила позднее начало матчей

РПЛ объяснила позднее начало матчей
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором объяснила позднее начало матчей чемпионата России.

«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:

— допустимый диапазон времени начала матчей, закреплённый в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);

— необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;

— температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);

— возможность переноса матчей в рамках тура для клубов — участников еврокубковых турниров.

Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи», — говорится в заявлении лиги.

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