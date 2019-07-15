«Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Лекомта
Голкипер «Монпелье» Бенжамин Лекомт продолжит карьеру в составе «Монако». Об этом сообщает официальный сайт монегаскского клуба.
Лекомт является воспитанником ФК «Лорьян», за который выступал до 2017 года. Последние два сезона он провёл в статусе основного голкипера «Монпелье».
В чемпионате Франции Бенжамин провёл 246 матчей. В сентябре 2018 года он получил дебютный вызов в сборную Франции, однако на поле в футболке национальной сборной так и не вышел.
Напомним, основным голкипером «Монако» является хорват Даниэль Субашич.
- 15 июля 2019
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