В «Локомотиве» рассказали о состоянии Смолова

В московском «Локомотиве» рассказали о состоянии нападающего Фёдора Смолова, который из-за повреждения не попал в заявку на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Со Смоловым всё хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать всё необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ. Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнёт день завтра, а после уже вернётся в общую группу и будет готовиться к следующей игре», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Матч «Локомотив» — «Рубин» проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию игры.
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