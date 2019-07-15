Созин – аналитику «Оренбурга»: не знаешь, как играть вечером, – уходи из футбола

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление тренера-аналитика ФК «Ростов» Евгения Шевелева, который возмутился поздним началом матчей чемпионата России.

«Время начала матчей в РПЛ не поддаётся никакому логическому объяснению. В следующий раз готов дать несколько платных курсов специалистам из ВШЭ, которые принимали участие в составлении календаря, на тему: «Часовые пояса и что это значит», а также сотрудникам РПЛ — на тему: «Почему семьи с детьми никогда не пойдут на футбол в 21:30 или 22:00», — написал Шевелев в своём «инстаграме».

«Аналитик из «Оренбурга» меня просто возмутил. У меня есть вопросы к этому любителю платных курсов для РПЛ. «Оренбург» два года играет на стадионе, на котором играть нельзя, это не позволяет ни один устав РПЛ. Но лига идёт клубу навстречу. Теперь в «Оренбурге» просят хорошее время.

Этого аналитика так пугает время игры в 22:00, он не знает, что сказать главному тренеру, какой дать анализ игроков. Не знаешь, как играть вечером – уходи из футбола, не надо тогда аналитикой заниматься. Плюс он всё путает – в Самаре к началу матча будет 21:00, а днём там играть жарко. При этом жарко самарским болельщикам, которые будут на игре. А сам «Оренбург»-то что сделал для своих болельщиков? Футбольные болельщики «Оренбурга» свою команду не увидят, потому что клуб для этого не подготовил стадион. Так что нужно думать, прежде чем писать глупости про РПЛ. А он тут волну поднимает, хотя в своём глазу бревна не видит.



Теперь команда будет просить играть только в пять вечера, потому что их аналитик знает, как расставить игроков на поле, только в это время! Беда главного тренера Федотова в том, что у него такой аналитик, раз тот говорит, что не знает, как работать при поздней игре. Объясните аналитику, что можно всю неделю устраивать вечерние тренировки, чтобы организм привык к перестроению, им и трёх дней хватит. А если время не нравится, то езжайте в Китай играть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Ростов»: РПЛ, сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?

Болельщики «Ростова» обратились к президенту РПЛ

Созин: если в Ростове сейчас матч поставить днём, то все будут кричать про жару