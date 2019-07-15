У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

Журналисты передачи Aqui na Band на бразильском телевидении остались без материала после эксклюзивного интервью с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.



Как сообщает UOL, работники программы провели встречу с форвардом в муниципалитете Прая-Гранди, входящем в штат Сан-Паулу. В ходе интервью журналисты задавали футболисту вопросы на все связанные с ним острые темы, однако спустя некоторое время после окончания беседы заметили, что замок на багажнике их автомобиля повреждён. Открыв его, они не обнаружили карты памяти, на которой находился материал.



Ранее у Неймара возникли проблемы с «ПСЖ». Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями.

Отец Неймара: мой сын не может игнорировать свою историю в «Барселоне»