Геркус: не вижу криминала в позднем начале игр, телевидение платит и заказывает

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о позднем начале матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург» (2:1), вызвавшем недовольство у клуба из Ростова-на-Дону и его болельщиков.



«Наверное, такое позднее время не очень удобно некоторым болельщикам. У всех свои планы, расписание, но криминала тут не вижу, ничего ужасного нет. Вещатель исходит из того, что все матчи тура надо показывать в прямом эфире и уникально. Нельзя показывать два матча одновременно. К тому же в южных регионах нельзя играть до 4 часов дня – это второе ограничение, потому что жарко.



Сказалась на посещаемости и не самая яркая афиша. Тут уже клуб должен предпринимать усилия. Возмущения и слова, что «Ростов» осознанно уничтожают, понять не могу. Это гипертрофированная и эмоциональная оценка. Клуб должен понимать, что есть лига и вещатель. Телевидение платит и заказывает. Можно было, конечно, найти компромиссное решение, сдвинуть на полчаса, провести матч в 21:00. Но это же не понедельник и не воскресенье. Надо спокойнее ко всему относиться, сейчас люди вкатятся в сезон, и всё будет хорошо», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

РПЛ объяснила позднее начало матчей