М. Кержаков: умение читать игру — это, пожалуй, самое важное вратарское качество

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился нюансами игры в воротах.
«Что отличает топ-вратаря от просто хорошего? Антиципация. Термин такой есть. В нашем случае он означает «чтение игры». Я читал книги, посвященные вратарскому ремеслу. В одной из них сравнивались как раз показатели хорошего вратаря и классного. Так вот реакция у них одинаковая, прыжок одинаковый. Разница только в антиципации. У топового вратаря она намного выше.
Умение читать игру — это, пожалуй, самое важное вратарское качество. Мирча Луческу нам рассказывал, что однажды его команда играла контрольный матч против соперника, в воротах которого стоял 42-летний Дино Дзофф. Так вот за весь матч он ни разу не упал. Ему это не было нужно. Просто за счет чтения игры и правильного выбора позиции он всегда был в нужном месте в нужное время», — цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».
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