«Сочи» подтвердил подписание контракта с Джанаевым

«Сочи» в своём официальном «твиттере» подтвердил информацию о заключении контракта с вратарём Сосланом Джанаевым.



«Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушёл в аренду в «Аланию». Доброй ночи», — говорится в сообщении клуба.



Накануне, 14 июля, «Чемпионату» стало известно о подписании Джанаевым контракта с сочинским клубом на два года. В начале июля 32-летний вратарь прибыл на сбор команды. Позже появилась информация, что он может присоединиться к ЦСКА, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.



Джанаев является воспитанником ЦСКА. За карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. В составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах и пропустил 13 мячей.

Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»