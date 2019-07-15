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Кварацхелия забил гол «Локомотиву» и не стал праздновать

Кварацхелия забил гол «Локомотиву» и не стал праздновать
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия дебютировал в составе казанского клуба. На поле он появился в матче с бывшим клубом — московским «Локомотивом». Болельщики столичной команды встретили выход на смену Хвичи свистом.

Каждое последующее касание мяча Кварацхелии также сопровождается свистом зрителей, присутствующих на стадионе. Уже спустя 10 минут после появления на поле Хвича отметился дебютным голом за «Рубин», сравняв счёт в матче — 1:1. Хавбек не стал праздновать взятие ворот, демонстративно подняв руки вверх.

Стоит отметить, что матч «Локомотив» — «Рубин» посетило 10 732 болельщика.

Напомним, 18-летний Кварацхелия во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за «Локомотив». Невзирая на желание «железнодорожников» заключить с ним полноценный контракт, несколько дней назад он стал игроком «Рубина». Позже футболист обвинил «Локомотив» в умышленном вбросе фейков.

Видео гола можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.

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