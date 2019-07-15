Дзюба состарил себя в мобильном приложении и назвал старым Муфасой

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба не отстаёт от трендов — футболист воспользовался мобильным приложением FaceApp, которое позволяет искусственно состарить лицо.



«Старый Муфаса», — подписал фото капитан сборной России.

Фотография доступна в «инстаграме» Артёма Дзюбы.



Муфаса — персонаж мультфильма «Король Лев», являющийся мудрым правителем Земель Прайда.

Интересно, что несколько недель назад Дзюба уже называл себя львом. Тогда он кратко прокомментировал своё возвращение в расположение клуба: «Лев вернулся в прайд».

Напомним, в сезоне-2018/19 Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита». Новый сезон Российской Премьер-лиги петербугский клуб начал с победы над ФК «Тамбов» (2:1), а Дзюба отметился победным голом.