В РФС не исключили, что во втором туре система VAR будет работать в режиме LIVE

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин прокомментировал тестовый запуск системы видеоповторов в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Рубин». Напомним, система работала в офлайн-режиме.



«Сегодня на матче первого тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Рубином» система VAR функционировала в режиме офлайн. Со своей стороны мы полностью удовлетворены тем, как проводилась эта работа, и поэтому выражаем благодарность всем, кто в ней был задействован. В том числе компании Hawk Eye и основному вещателю – «Матч ТВ».



Уже завтра планируем сделать запрос в IFAB для возможности использования VAR в режиме LIVE на 2-м туре РПЛ», — цитирует Калошина пресс-служба РФС.