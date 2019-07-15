Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

В РФС не исключили, что во втором туре система VAR будет работать в режиме LIVE

В РФС не исключили, что во втором туре система VAR будет работать в режиме LIVE
Футбол / РПЛ 0

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин прокомментировал тестовый запуск системы видеоповторов в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Рубин». Напомним, система работала в офлайн-режиме.

«Сегодня на матче первого тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Рубином» система VAR функционировала в режиме офлайн. Со своей стороны мы полностью удовлетворены тем, как проводилась эта работа, и поэтому выражаем благодарность всем, кто в ней был задействован. В том числе компании Hawk Eye и основному вещателю – «Матч ТВ».

Уже завтра планируем сделать запрос в IFAB для возможности использования VAR в режиме LIVE на 2-м туре РПЛ», — цитирует Калошина пресс-служба РФС.

VAR на матче «Локомотив» — «Рубин» будет использован в тестовом режиме офлайн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент