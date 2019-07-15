Мурило: «Локомотив» ещё победит во многих матчах

Центральный защитник «Локомотива» Мурило Серкейра прокомментировал второй официальный матч в составе московского клуба. В матче первого тура Российской Премьер-лиги подопечные Юрия Сёмина сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1). Мурило провёл на поле весь матч.

«Дебютировать с ничьей плохо, но впереди весь чемпионат. Мы ещё победим во многих матчах. Сегодня мы действовали неплохо, создали много моментов.

Понравилось, что болельщики пели весь матч. Я, правда, пока мало что понимаю. Выучил подсказки партнеров «право», «лево» (эти два слова Мурило произнес по-русски, в отличие от остальной части интервью. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Мурило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Рубин» ушёл от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Кварацхелии