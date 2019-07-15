Сёмин — о голе Кварацхелии: так всегда бывает, случается «обратка»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).



«В матче с «Рубином» не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, поэтому не выиграли. Если говорить о судействе и штрафном Миранчука, то сложно сказать, был там метр или 50 сантиметров. Был бы VAR, можно было бы сказать.



Гол Хвичи? Так всегда бывает. Когда игрок выходит против бывшей команды, то случается «обратка» и он забивает. Мы видели игры «Рубина» на сборе, знали, что они выйдут в четыре защитника, а не в пять. Рыбчинский вышел, потому что должен был дать нам ширину, он быстрый и мог обыгрывать Денисова. Но он этого не делал, смещался в середину, этот вариант не сыграл. Других не было, потому что травмирован Смолов.



Бывают матчи, когда, что бы ты ни делал, у тебя не получается добавить эмоций. Не смогли поднять их на нужный уровень. Доволен ли новичками? Всеми недоволен, ведь не выиграли. У нас ещё большая группа игроков в лазарете. Для того же Фарфана, видимо, сезон пропал. Играем исходя из ресурсов», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Тренер «Рубина» Докампо: считаю, что пенальти не было, Денисов имел преимущество