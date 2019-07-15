Сорокин: гендиректор сказал, что по мне никаких предложений нет. Я в «Рубине»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин оценил игру команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также высказался о своём будущем.



«Результат неплохой, но хотели выиграть. Тяжёлый матч. В концовке чуть подсели, но в целом матч можно занести в актив. Мы должны прибавлять и набирать очки. Команда меняется. Мы сейчас играем по другой схеме, и у нас другая система подготовки. Переход на четыре защитника? Тренер сказал — мы перестроились. А болезненно или безболезненно — покажут время и результат.



Что касается моего будущего, то генеральный директор сказал, что никаких предложений не было. Я в «Рубине». Впечатления о Хвиче? Хороший парень. Его ждёт хорошее будущее, если будет так же работать, как и сейчас», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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