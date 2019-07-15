Рыбусь: игроки «Локо» не обиделись из-за гола Хвичи, желаем ему только лучшего

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).
«Справедливая ничья, по игре. Помимо того что не забили пенальти, в первом тайме игра была равной, были моменты и у нас, и у «Рубина», так что результат закономерен. Честно, не видел момента с пенальти, я был далеко. Надо будет посмотреть повтор. Что касается реализации, то, наверное, мы всё, что могли забить, забили в Суперкубке! Не сказал бы, что у нас сегодня было много моментов. Думаю, Смолова нам не хватало сегодня. Федя — игрок, который мог бы усилить атаку. Лидер на футбольном поле, он очень старается.
Мало болельщиков? Думаю, дело в том, что матч проходил в будний день. Не обиделись ли на гол Хвичи? Нет, конечно, это футбол, чего обижаться. Желаем ему только самого лучшего. В «Рубине» у него будет больше возможностей, чтобы получить игровую практику, у нас он играл не много», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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