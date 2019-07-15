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Мещеряков: Хвича — игрок чужой команды, его уход – перевёрнутая история для нас

Мещеряков: Хвича — игрок чужой команды, его уход – перевёрнутая история для нас
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный результат команды в матче первого круга РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Считаю, что «Локомотив» упустил победу, надо было забивать свои моменты. Мы обычно тяжело входим в сезон, но я думаю, что тренерский штаб разберется. Просто нужно реализовывать моменты, может быть, нам сегодня не повезло.

Хвича – игрок чужой команды, он забил, оказался в том месте, где ударился мяч. Его уход – давно перевёрнутая история для нас. Тем интереснее будет дальше за ним наблюдать», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате».

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