Обновлён рекорд посещаемости 1-го тура РПЛ

По итогам первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 был установлен новый рекорд: восемь матчей посетили 183 617 зрителей. Предыдущий рекорд был поставлен в предыдущем сезоне — тогда цифра достигла отметки 169 600 человек.



Констатировать новый рекорд можно было уже после воскресных игр, сразу после матча «Зенит» — «Тамбов». 172 885 зрителей посетили 7 матчей первого тура.



Напомним, сезон-2018/19 стал самым посещаемым в истории чемпионатов России — 240 матчей РПЛ в сумме посетило 4 036 196 зрителей.



Напомним, сегодня состоялся заключительный матч первого тура «Локомотив» и «Рубин» не сумели выявить победителя (1:1). В остальных встречах, которые состоялись в минувшие выходные, победу одержали «Крылья Советов», «Урал», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и «Ахмат». «Уфа», «Оренбург», «Тамбов», «Краснодар», «Сочи» и ЦСКА потерпели поражение. «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью. С турнирной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



РПЛ объяснила позднее начало матчей

VAR на матче «Локомотив» — «Рубин» будет использован в тестовом режиме офлайн