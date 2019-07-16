«Эвертон» объявил о трансфере Фабиана Делфа

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт «ирисок». Его контракт с мерсисайдским клубом рассчитан на три года.



«Каждый раз, когда я играл против «Эвертона», будь то дома или в гостях, первое, что сразу же приходило мне на ум, когда я видел их фанатов — это страсть. Кажется, фанаты «Эвертона» действительно разбираются в футболе.



Я действительно счастлив быть здесь. Я собираюсь отдать абсолютно всё, что имею во благо «Эвертона», — заявил футболист.



В сезоне-2018/19 29-летний Делф провёл в составе «Манчестер Сити» 14 матчей, отметившись одной результативной передачей. В 2018 году Фабиан выступал в составе сборной Англии на чемпионате мира в России — на турнире он провёл четыре матча.