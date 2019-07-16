А. Егоров объяснил назначение судьи из Петербурга на матч «Зенит» — «Локомотив»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о назначении арбитра Сергея Лапочкина на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3).
«Нормально ли то, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» судил питерский арбитр? У нас уже были такие случаи. Москвич Алексей Николаев, например, обслуживал матч за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом».
В чём вина Лапочкина — в том, что он стал лучшим арбитром по итогам сезона-2018/19? В регламенте Суперкубка написано, что матч должен обслуживать лучший судья прошлого сезона. Это награда! Можно десять лет судить РПЛ, а к такому матчу не подойти. Если парень живёт в Санкт-Петербурге, это не значит, что он «зенитовский» судья. Вы должны понимать: все судьи работают на свое имя. Никто не захочет одним движением всё взять и зачеркнуть», — сказал Егоров, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Полное интервью с Александром Егоровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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