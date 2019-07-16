А. Егоров: сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал тот факт, что его бывший коллега Станислав Сухина занимает должность начальника команды в «Локомотиве».



«Все говорят: Сухина, Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою. Если арбитр на матче «Локомотива» плохо отработает, то будет отстранён. Сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один.



Это была реальная претензия перед полуфинальным матчем Кубка России с «Ростовом». Тогда мы до последнего ждали, дадут ли нам добро на VAR. Это влияло на то, кто поедет судить. У нас есть лишь девять аттестованных на VAR человек. Он мне позвонил и сказал: «Скажите мне имена арбитров, мне нужно заказывать отель». Я сказал, что пока информации нет. Он ответил: «Ну, тогда я жду вас в 17 часов на стадионе, игра у нас в 19:00». Я сказал: «Погодите. Это ваша работа. Когда у нас будет вся информация, мы дадим вам знать. Так что подождите. Но вы обязаны принять арбитров».



Приняли ли? Естественно. Я посчитал, что с его стороны было не очень корректно так себя вести по отношению к нам. Особенно учитывая, что он знает специфику нашей работы. В тот момент мне было очень неприятно. Он сказал, что посчитал нужным, вероятно, думая, что мы тянем время из каких-то других соображений», — сказал Егоров, побывавший в гостях у «Чемпионата».