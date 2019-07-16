А. Егоров: сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал тот факт, что его бывший коллега Станислав Сухина занимает должность начальника команды в «Локомотиве».
«Все говорят: Сухина, Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою. Если арбитр на матче «Локомотива» плохо отработает, то будет отстранён. Сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один.
Это была реальная претензия перед полуфинальным матчем Кубка России с «Ростовом». Тогда мы до последнего ждали, дадут ли нам добро на VAR. Это влияло на то, кто поедет судить. У нас есть лишь девять аттестованных на VAR человек. Он мне позвонил и сказал: «Скажите мне имена арбитров, мне нужно заказывать отель». Я сказал, что пока информации нет. Он ответил: «Ну, тогда я жду вас в 17 часов на стадионе, игра у нас в 19:00». Я сказал: «Погодите. Это ваша работа. Когда у нас будет вся информация, мы дадим вам знать. Так что подождите. Но вы обязаны принять арбитров».
Приняли ли? Естественно. Я посчитал, что с его стороны было не очень корректно так себя вести по отношению к нам. Особенно учитывая, что он знает специфику нашей работы. В тот момент мне было очень неприятно. Он сказал, что посчитал нужным, вероятно, думая, что мы тянем время из каких-то других соображений», — сказал Егоров, побывавший в гостях у «Чемпионата».
- 16 июля 2019
-
09:11
-
09:05
-
08:50
-
08:34
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
06:57
-
06:31
-
05:47
-
05:15
-
03:00
-
01:56
-
01:32
-
01:15
-
01:07
-
00:56
-
00:21
-
00:04
- 15 июля 2019
-
23:52
-
23:41
-
23:40
-
23:29
-
23:18
-
23:13
-
23:10
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:43
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
21:58
-
21:50