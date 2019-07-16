Полоз: доволен тем, что оказался в «Сочи». У команды светлое будущее

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз, ныне выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своём переходе в сочинский клуб.

«Насколько было тяжело играть со «Спартаком»? У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, что у «Сочи» хорошее будущее и потенциал. Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду. Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей мы будем ещё с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать.

Вообще, мы в «Сочи» провели все вместе всего две-три тренировки и одно тактическое занятие. Можно сказать, что мы чуть ли не в день матча со «Спартаком» изучали тактику. Но, как говорится, все уже умеют в футбол играть. Плюс вся команда показывает большое желание.

Удивило ли, что «Зенит» отозвал меня из «Ростова»? Об этом я не хочу разговаривать, потом как-нибудь расскажу всё. Могу сказать, что сейчас доволен тем, что оказался в «Сочи». Повторюсь, у команды светлое будущее. Возможно, если руководство усилит ещё одну-две позиции, будут все шансы бороться за высокие места», — приводят слова Полоза «Известия».

Полоз перешёл в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова». Всего в составе петербургского клуба нападающий сыграл 31 матч и забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач.