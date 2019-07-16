А. Егоров: с Гинером разговаривал один раз, впервые увидел вживую месяц назад

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал об отношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером, владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и другими руководителями клубов Российской Премьер-Лиги.
«Звонят ли мне руководители клубов и главные тренеры? Я абсолютно нормально общаюсь со всеми. Если мне поступают звонки, я отвечаю на вопросы.
С Гинером я разговаривал всего один раз в жизни. Первый раз вживую я его увидел и поздоровался месяц назад на заседании исполкома. С Галицким я знаком, мы разговариваем по телефону. Когда я ездил на матчи в Краснодар по работе, мы сидели с ним рядом, общались. Это нормально. Любой тренер, любой президент может мне позвонить и поговорить», — сказал Егоров, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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