Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»

Бывший футболист «Арсенала» Аарон Рэмси, недавно перешедший в «Ювентус» на правах свободного агента, рассказал о своих эмоциях после презентации в туринском клубе.

«Когда я узнал, что „Ювентус заинтересован, не представлял, что могу отказаться. Это очень большой клуб, один из самых престижных в мире. Иметь такую ​​возможность было мечтой. Но игра на высшем уровне также является вызовом для меня. Это также новый опыт для образа жизни и культуры. Придётся адаптироваться, надеюсь, всё будет хорошо. Знаю, как тяжело будет, но я готовился“, – приводит слова Рэмси L'Équipe.

28-летний Рэмси перешёл в «Арсенал» летом 2008 года из «Кардифф Сити». Сумма трансфера составила € 6,4 млн. Всего за лондонский клуб он провёл 371 матч во всех турнирах, в которых стал автором 65 забитых мячей, а также отдал 65 результативных передач.