ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Георге Пушкашем

Форвард миланского «Интера» Георге Пушкаш, выступавший в прошлом сезоне за «Палермо» на правах аренды, может перейти в московский ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным сайта Transfermarkt.de, стоимость румынского нападающего составляет около € 3 млн. Соглашение 23-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2020 года.
Минувший сезон Пушкаш провёл в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился девятью мячами и тремя результативными передачами. В составе «Интера» Пушкаш провёл семь игр в сезоне-2014/15. За сборную Румынии Георге сыграл восемь матчей, в которых забил четыре гола. На прошедшем чемпионате Европы U21 румынский форвард забил в четырёх играх четыре мяча, из них два — в полуфинальном матче со сборной Германии, где его команда уступила со счётом 2:4.
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