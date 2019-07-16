Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной

В начале июля в Албании по российскому ордеру Интерпола был задержан Расул Мислаев, осуждённый за терроризм. В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.

34-летний уроженец Норильска покинул Россию в июне 2013 года и отправился в Сирию. По данным следствия, он присоединился к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и активно участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил Сирии.

«Задержанный в ходе допроса в городе Дуррес отверг обвинения российских властей, утверждая, что в Сирию отправился собирать пожертвования для пострадавших от войны… Сотрудникам центра временного содержания в Каречe (под Дурресом) он представился как Диего Марадона», — сообщает Panorama.

Мислаев находился в международном розыске по подозрению в терроризме. Ордер на его арест выдал суд Надтеречного района Чеченской Республики 8 апреля 2015 года.