Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной

В начале июля в Албании по российскому ордеру Интерпола был задержан Расул Мислаев, осуждённый за терроризм. В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
34-летний уроженец Норильска покинул Россию в июне 2013 года и отправился в Сирию. По данным следствия, он присоединился к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и активно участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил Сирии.
«Задержанный в ходе допроса в городе Дуррес отверг обвинения российских властей, утверждая, что в Сирию отправился собирать пожертвования для пострадавших от войны… Сотрудникам центра временного содержания в Каречe (под Дурресом) он представился как Диего Марадона», — сообщает Panorama.
Мислаев находился в международном розыске по подозрению в терроризме. Ордер на его арест выдал суд Надтеречного района Чеченской Республики 8 апреля 2015 года.
- 16 июля 2019
-
06:57
-
06:31
-
05:47
-
05:15
-
03:00
-
01:56
-
01:32
-
01:15
-
01:07
-
00:56
-
00:21
-
00:04
- 15 июля 2019
-
23:52
-
23:41
-
23:40
-
23:29
-
23:18
-
23:13
-
23:10
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:43
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
21:58
-
21:50
-
21:41
-
21:30Мирзов близок к переходу в «Спартак» Эксклюзив
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
20:53
-
20:48