Малиновский прошёл медосмотр и близок к переходу в «Аталанту»

Хавбек бельгийского «Генка» Руслан Малиновский прошёл медобледование и близок к переходу в итальянскую «Аталанту» сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.



По сведениям источника, 26-летний футболист вернулся на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, после чего будет официально объявлено о трансфере игрока, который согласовал с клубом из Бергамо 5-летнее соглашение.



Ранее стало известно, что «Аталанта» оформит трансфер Малиновского за € 13,7 млн.

В минувшем сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Помимо «Аталанты», интерес к Малиновскому проявляли московский «Спартак» и «Сампдория». В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

«Аталанта» согласовала трансфер Малиновского за € 13,7 млн