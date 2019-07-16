Малиновский прошёл медосмотр и близок к переходу в «Аталанту»

Хавбек бельгийского «Генка» Руслан Малиновский прошёл медобледование и близок к переходу в итальянскую «Аталанту» сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.
По сведениям источника, 26-летний футболист вернулся на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, после чего будет официально объявлено о трансфере игрока, который согласовал с клубом из Бергамо 5-летнее соглашение.
Ранее стало известно, что «Аталанта» оформит трансфер Малиновского за € 13,7 млн.
В минувшем сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Помимо «Аталанты», интерес к Малиновскому проявляли московский «Спартак» и «Сампдория». В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
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