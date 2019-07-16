Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малиновский прошёл медосмотр и близок к переходу в «Аталанту»

Малиновский прошёл медосмотр и близок к переходу в «Аталанту»
Футбол / Италия 0

Хавбек бельгийского «Генка» Руслан Малиновский прошёл медобледование и близок к переходу в итальянскую «Аталанту» сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

По сведениям источника, 26-летний футболист вернулся на Украину, чтобы завершить оформление документов на визу, после чего будет официально объявлено о трансфере игрока, который согласовал с клубом из Бергамо 5-летнее соглашение.

Ранее стало известно, что «Аталанта» оформит трансфер Малиновского за € 13,7 млн.

В минувшем сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Помимо «Аталанты», интерес к Малиновскому проявляли московский «Спартак» и «Сампдория». В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

«Аталанта» согласовала трансфер Малиновского за € 13,7 млн
Малиновский не перейдёт в «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент