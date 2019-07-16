Полоз — о матче со «Спартаком»: пацаны были в шоке от арбитра

Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о матче 1-го тура со «Спартаком».
«Считаю, в первом тайме мы смотрелись гораздо лучше. «Спартак» выглядел потерянно и не знал, что с нами делать. У нас было два-три момента, когда могли забивать. К тому же судья не поставил «железный» пенальти. По этому эпизоду пусть с рефери разбираются соответствующие инстанции. Возможно, в концовке первого тайма, в последние минут пять немножко подустали. Это связано с тем, что играли в высокий прессинг. Но с учетом того, что мы все вместе в таком составе тренируемся только три-четыре дня, показали достаточно хорошую игру. Могли даже побеждать «Спартак», играли лучше соперника.
В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это не понятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре. Плюс судья во время матча всё время бегал и кричал нашей команде: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен", — приводят слова Полоза «Известия».
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