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Новосельцев: надеюсь, «Сочи» не будет бороться за выживание

Новосельцев: надеюсь, «Сочи» не будет бороться за выживание
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Сочи» защитник Иван Новосельцев рассказал о подготовке к стартовавшему чемпионату России. В первом туре РПЛ «Сочи» на выезде проиграл «Спартаку» со счётом 0:1.

«Так получилось, что практически целый месяц тренировался по индивидуальной программе. В итоге получилось так, что я оказался без сборов. Естественно, это не очень хорошо, сейчас буду добирать дополнительными тренировками, чтобы быстрее привести себя в форму.

Сейчас коллектив собирается, приезжают новые игроки. Я знаю, что ещё приедут, поэтому, думаю, команда будет боеспособная. Надеюсь, что мы не будем бороться за выживание. По крайней мере сможем показать какой-то положительный результат для дебютанта Премьер-Лиги», – сказал Новосельцев в эфире телеканала «Россия 24».

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