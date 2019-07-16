Мать бывшего тренера сборной Нигерии похитили во второй раз за 3,5 года

Мать бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа была похищена из своего дома в штате Байелса на юге страны, сообщает The Guardian Nigeria.



По словам издания, ночью накануне, 15 июля, вооружённые злоумышленники ворвались в дом 76-летней женщины и похитили её. При этом преступники пока не связались с родственниками своей жертвы.



Отмечается, что для матери Сиасиа это уже не первое похищение. Аналогичный инцидент произошёл в ноябре 2015 года. Тогда трое преступников увезли женщину из её дома на мотоцикле. Сам Сиасиа в тот момент находился в Гамбии, где готовил олимпийскую сборную Нигерии к играм в Рио-де-Жанейро. Семья женщины позднее выплатила требуемую сумму, и спустя 13 дней она вернулась домой.