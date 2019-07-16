У фанатов «Ювентуса» нашли винтовки, бронебойные пули и ракету «воздух-земля»

Итальянская полиция обнаружила оружейный арсенал в ходе расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса», сообщает Football Italia.



Правоохранительные органы начали расследование, когда прибыли в помещение в Турине, где проходят собрания скинхедов, и нашли там баннеры с неофашистской символикой, принадлежащей одной из фанатских группировок «Ювентуса». Последующая работа полицейских привела к обнаружению солидного арсенала оружия, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля».



Также в ходе рейда были арестованы три человека, среди которых 50-летний Фабио Дель Берджоло, бывший сотрудник пограничной службы и экс-кандидат в сенат. Рейды прошли и в других городах на севере Италии.