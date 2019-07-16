Геркус: Хвича, кроме Сёмина, был никому не нужен? Лично посылал скаутов за ним

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в социальной сети прокомментировал мнения по поводу того, что столичный клуб упустил в «Рубин» полузащитника Хвичу Кварацхелию, который во второй половине прошлого сезона выступал за «железнодорожников» на правах аренды.

В составе «Локомотива» Кварацхелия принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. В июле нынешнего года 18-летний футболист подписал с казанской командой контракт, рассчитанный на пять лет.



«Это неверно, что «Хвича, кроме Сёмина, был никому не нужен». Сам лично посылал скаутов смотреть его, лично разговаривал по его поводу с Леваном Кобиашвили, лично написал рекомендацию по его аренде в списке наших целей на зиму-лето», – написал Геркус в «Твиттере».