Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус: Хвича, кроме Сёмина, был никому не нужен? Лично посылал скаутов за ним

Геркус: Хвича, кроме Сёмина, был никому не нужен? Лично посылал скаутов за ним
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в социальной сети прокомментировал мнения по поводу того, что столичный клуб упустил в «Рубин» полузащитника Хвичу Кварацхелию, который во второй половине прошлого сезона выступал за «железнодорожников» на правах аренды.

В составе «Локомотива» Кварацхелия принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. В июле нынешнего года 18-летний футболист подписал с казанской командой контракт, рассчитанный на пять лет.

«Это неверно, что «Хвича, кроме Сёмина, был никому не нужен». Сам лично посылал скаутов смотреть его, лично разговаривал по его поводу с Леваном Кобиашвили, лично написал рекомендацию по его аренде в списке наших целей на зиму-лето», – написал Геркус в «Твиттере».

«Рубин» объявил о заключении контракта с Кварацхелией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент