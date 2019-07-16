РПЛ поздравила болельщиков «Крыльев» с лидерством команды после 1-го тура
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» поздравила поклонников «Крыльев Советов» с лидерством в турнирной таблице по итогам 1-го тура, завершившегося накануне, 15 июля.
«Поздравляем болельщиков «Крыльев Советов»!» — говорится в сообщении лиги.
Напомним, в матче 1-го тура нового сезона чемпионата России самарская команда на своём поле победила ЦСКА со счётом 2:0. В настоящий момент «Крылья Советов» занимают первое место в турнирной таблице, опережая по разнице забитых и пропущенных мячей другие победившие команды — «Урал», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и «Ахмат».
С полной турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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