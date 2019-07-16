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Лондонский «Арсенал» представил гостевую форму в стиле комплекта из 1990-х

Лондонский «Арсенал» представил гостевую форму в стиле комплекта из 1990-х
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» в своём официальном «твиттере» опубликовал ролик, в котором представил новый гостевой комплект игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в стиле знаменитого комплекта из 1990-х годов и сделана в жёлтом цвете. На футболке также присутствует узор. Главным действующим лицом в ролике является бывший нападающий «канониров» Иан Райт. Изготовлением экипировки будет заниматься новый технический спонсор клуба – немецкая фирма adidas, сменившая компанию Puma, которая работала с лондонцами несколько последних лет.

«Арсенал» по итогам завершившегося сезона английской Премьер-лиги финишировал на пятом месте в турнирной таблице и не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

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