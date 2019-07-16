Дюков: если РПЛ не решит вопрос времени начала матчей, мы постараемся подправить

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение по поводу времени начала матчей РПЛ. Ранее болельщики «Ростова» выразили недовольство тем, что домашние встречи начинаются в позднее время.

«Назначения времени начала матчей – зона ответственности лиг, если мы за них начнём принимать решения и назначать время матчей, то тогда возникает вопрос, зачем вообще нужны лиги. Этот вопрос, безусловно, требует анализа – с одной стороны, понятно, чем вызвано позднее начало матчей – это жаркая погода. Если мы посмотрим на европейскую практику, во многих чемпионатах игры начинаются достаточно поздно, например, в той же Испании или Италии это около девяти или десяти часов вечера. В еврокубках тоже играют вечером. С другой стороны, необходимо всё учесть, учесть интересы зрителей. Есть и маленькие зрители, так что РПЛ должна найти решение, которое устроило бы всех. Пока мы за этой ситуацией наблюдаем, надеемся, что РПЛ примет правильное решение. Если этого не произойдёт, то постараемся их подправить», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.