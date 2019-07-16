Неймар возобновил тренировки с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вернулся в расположение клуба после отпуска.
Бразильский футболист уже провёл со своими партнёрами по команде первую тренировку после возвращения. Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее у Неймара возникли проблемы с «ПСЖ». Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
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