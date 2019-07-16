РПЛ: с 9-го тура матчей в 21:30 уже не будет

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин высказал мнение по поводу времени начала некоторых матчей в Премьер-Лиге. Ранее болельщики «Ростова» выразили недовольство тем, что домашние встречи начинаются в позднее время.

«Много вопросов были по началу матчей. Когда согласовался календарь, мы согласовывали с основным вещателем. Игры, которые проводят в 19:00, определял канал «Матч Премьер». Мы старались учесть то, что время в 21:30 неудобно для большинства болельщиков, мы это понимаем. Поэтому в шестом и восьмом турах мы не будем играть в это время. Хотя в это время может быть очень жарко в некоторых регионах. Думаю, с девятого тура игр в 21:30 уже не будет», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.