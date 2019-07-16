Роман Павлюченко побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
Сегодня, 16 июля, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.
Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
- 16 июля 2019
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