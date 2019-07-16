Большой фестиваль футбола «Зенита» в семи городах посетили более 80 тыс. человек

Уникальный марафон сине-бело-голубых, который прошёл при поддержке Газпромбанка, стартовал на берегу Тихого океана и завершился на Волге: волна фестиваля захватила Владивосток, Омск, Челябинск, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород и Волгоград.
Футбольный клуб «Зенит» и Газпромбанк создали уникальную возможность для многих мальчишек выиграть поездку в Санкт-Петербург: во всех семи городах тренеры «Газпром»-Академии провели отбор. Из более 2000 ребят были отобраны 42 счастливчика, которые с 29 июля по 11 августа пройдут настоящий тренировочный сбор в футбольной школе «Зенита».
В ходе сборов состоятся тренировки с игроками Академии «Зенита» и «Барселоны», мастер-классы от футболистов основного состава, поход на матч «Зенит» — «Краснодар» с экскурсией по стадиону, а также обширная культурная программа.
Самое масштабное семейное спортивное мероприятие в России этого лета посетили более 80 тыс. человек. Кроме футбольной составляющей на фестивале состоялась насыщенная развлекательная программа: более 30 футбольных и интерактивных аттракционов, VR-экскурсия по «Газпром Арене», выступления творческих коллективов, участие первых лиц городов, торжественные церемонии награждения. Впервые все гости фестиваля смогли сфотографироваться с настоящим Кубком чемпионов, который «Зенит» выиграл в сезоне-2018/19 и получил на вечное хранение.
- 16 июля 2019
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