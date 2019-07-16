Карпин: слышал про сравнение с Клоппом. Ну и?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему он заинтересован в решении административных вопросов, а также высказался по поводу внешних сравнений с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
«В «Спартаке» я совмещал должности генерального директора и тренера. Думаю, осталось оттуда. Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб «Ростов», который уже стал очень значимым и родным для меня.
Слышал про сравнение с Юргеном Клоппом. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».
- 16 июля 2019
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