Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК «Сокол» — ФК «Динамо-Брянск». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карпин: слышал про сравнение с Клоппом. Ну и?

Карпин: слышал про сравнение с Клоппом. Ну и?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему он заинтересован в решении административных вопросов, а также высказался по поводу внешних сравнений с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«В «Спартаке» я совмещал должности генерального директора и тренера. Думаю, осталось оттуда. Хочется, чтобы место, где я работаю, было успешным и развивалось. Тем более клуб «Ростов», который уже стал очень значимым и родным для меня.

Слышал про сравнение с Юргеном Клоппом. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились? Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент