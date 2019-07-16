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«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером

«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» проявляет интерес к голландскому полузащитнику Лерою Феру, утверждает TMW.

По данным источника, российский клуб может подписать контракт с хавбеком в летнее трансферное окно. Фер в настоящий момент является свободным агентом и поддерживает форму в расположении «Фейеноорда». Также голландец находится в сфере интересов «Башакшехира» и «Бешикташа».

29-летний Фер является воспитанником «Фейеноорда». Последним клубом хавбека был «Суонси Сити», за который он выступал с 2016 по 2019 год. Всего в составе британского клуба он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач. Также Фер выступал за «Твенте», «Норвич Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс». За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей и забил один гол.

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